Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 20:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ROMA-FIUMICINO

MENTRE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA

NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINE AROMA-PISA LA CIRCOALZIONE E’ SOSPESA TRA CASTAGNETO E BOLGHERI E’ IN CORSO L’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA

I LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PROSEGUIRANNO

FINO AL 15 FEBBRAIO

CON CHIUSURA NOTTURNA TRA CASSIA E TRONFALE IN ESTERNA E USCITA OBBLIGATORIA SULLA CASSIA

GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN FASCIA ORARIA 21.30 – 6.00

TRA GLI SVINCOLI PISANA E PESCACCIO QUI CHIUSURA ALTERNATA DI CORSIE E RAMPE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

