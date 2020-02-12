Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E ROMA-FIUMICINO
MENTRE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA
NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINE AROMA-PISA LA CIRCOALZIONE E’ SOSPESA TRA CASTAGNETO E BOLGHERI E’ IN CORSO L’INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA
I LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PROSEGUIRANNO
FINO AL 15 FEBBRAIO
CON CHIUSURA NOTTURNA TRA CASSIA E TRONFALE IN ESTERNA E USCITA OBBLIGATORIA SULLA CASSIA
GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN FASCIA ORARIA 21.30 – 6.00
TRA GLI SVINCOLI PISANA E PESCACCIO QUI CHIUSURA ALTERNATA DI CORSIE E RAMPE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURA
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral