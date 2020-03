Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 08:15

VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

UNICA CRITICITA’ SINO A METÀ MARZO, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI. IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE E POI PROCEDE SULLA CORSIA OPPOSTA A DOPPIO SENSO, IN DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA STRADA PROVINCIALE 57 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO LA STRADA E’ CHIUSA DAL KM 0+000 AL KM 10+000 PER OSTRUZIONE SULLA SEDE STRADALE

TRASPORTO FERROVIARIO

RIFORMULATA L’OFFERTA COMMERCIALE DELLE FRECCE, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI ALFINE E PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROGAZIONE DEL COVID-19

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER UNA EFFETTIVA NECESSITA’

E’NECESSARIO PORTARE CON SÉ LA DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE CHE COMPROVI LA STESSA

