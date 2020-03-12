Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 08.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.
SULLA STRADA PROVINCIALE 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO LA STRADA E’ CHIUSA DAL KM 0+000 AL KM 10+000 PER OSTRUZIONE SULLA SEDE STRADALE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO PREVISTE CANCELLAZIONI NELLA TRATTA URBANA ED EXTRA URBANA
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral