Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 09:15

VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 08.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.

SULLA STRADA PROVINCIALE 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO LA STRADA E’ CHIUSA DAL KM 0+000 AL KM 10+000 PER OSTRUZIONE SULLA SEDE STRADALE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO PREVISTE CANCELLAZIONI NELLA TRATTA URBANA ED EXTRA URBANA

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

UN INVITO A

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral