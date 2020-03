Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 09.20 ALESSANDRO CECATI

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO

NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.

SULLA STRADA PROVINCIALE 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO LA STRADA E’ CHIUSA DAL KM 0+000 AL KM 10+000 PER OSTRUZIONE SULLA SEDE STRADALE

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.

