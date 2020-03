Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI

LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORRVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO

L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21.00

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.

