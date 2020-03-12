Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO LA STRADA RESTA CHIUSA DAL KM 0+000 AL KM 10+000 PER OSTRUZIONE SULLA SEDE STRADALE
NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.
INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral