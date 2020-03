Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO

NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.

AEROPORTI DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI RIDIMENSIONAMENTO DELL’OPERATIVITA’ DEI TERMINAL PASSEGGERI DI FIUMICINO E CIAMPINO, NELLO SPECIFICO:

A PARTIRE DA MARTEDI’ 17 MARZO VERRA’ TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3.

MENTRE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA VERRA’ CHIUSO DA SABATO 14 MARZO

INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

