Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 MARZO 2020 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.
AEROPORTI DI ROMA HA PREDISPOSTO UN PIANO DI RIDIMENSIONAMENTO DELL’OPERATIVITA’ DEI TERMINAL PASSEGGERI DI FIUMICINO E CIAMPINO, NELLO SPECIFICO:
A PARTIRE DA MARTEDI’ 17 MARZO VERRA’ TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, TUTTE LE OPERAZIONI VERRANNO DEVIATE AL TERMINAL 3.
MENTRE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA VERRA’ CHIUSO DA SABATO 14 MARZO, INVARIATE LE ATTIVITA’ DEGLI ENTI DI STATO E L’AVIAZIONE CARGO
INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 UN INVITO
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
PER QUESTA SERA E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral