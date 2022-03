Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 12 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI

PARTIAMO DEL RACCORDO ANULARE: PER INCIDENTE AL KM 40 CODE TRA CASILINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA

CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BOIRGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, VIA CASSINO, IL TRAFFICO FERROVIARIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA.

EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 60 MINUTI.

