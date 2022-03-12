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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2022 ore 11:30

di - 12 Marzo 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 12 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DEL RACCORDO ANULARE: PER INCIDENTE AL KM 40 CODE TRA CASILINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA
    CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BOIRGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
    CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, VIA CASSINO, IL TRAFFICO FERROVIARIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA.
    EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 60 MINUTI.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUEREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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