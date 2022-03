Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 12 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

PARTIAMO DALL’AUURELIA DOCVE CI SONO CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BOIRGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE TORVAIANICA

SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, VIA CASSINO, IL TRAFFICO FERROVIARIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA.

EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI.

