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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2022 ore 12:30

di - 12 Marzo 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 12 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DALL’AUURELIA DOCVE CI SONO CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BOIRGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE TORVAIANICA
    SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, VIA CASSINO, IL TRAFFICO FERROVIARIO È RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CAPUA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA.
    EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUEREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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