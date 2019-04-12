Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA INTENSIFICANDO LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PROBLEMI ANCHE SULLA PONTINA DOVE UN INIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA.
DISAGI ANCHE SULLA LAURENTINA DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA IN ENTRATA A ROMA.
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ NUOVAMENTE CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral