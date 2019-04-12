Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SU RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA TUSCOLANA E LA VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TBURTINA.
SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA STESSA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E LAURENTINA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ NUOVAMENTE CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA FINO ALLE 17 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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