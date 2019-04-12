Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA TOR CERVARA E L’IMBOCCO CON LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASAL DEL MARMO E CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA
SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO RA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA FINO ALLE 17 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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