Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA ANCHE PER INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E RACCORDO
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA FINO ALLE 17 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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