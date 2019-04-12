Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE
E PER UN INCIDENTE CODE TRA PONTINA E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA CODE IN AUMENTO SEMPRE PER INCIDENTE TRA PISANA E TRIONFALE E PIU AVANTI RALLENTAMENTI TRA SALARIA E TIBURTINA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEL TUFETTO E NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ROMA TPL DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral