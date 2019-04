Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E NOMENTANA

MENTRE IN INTERNA ANCHE PER INCIDENTE CODE TRA PISANA E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E L’A24

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.

INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.

ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ROMA TPL DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral