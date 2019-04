Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E NOMENTANA

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ROMA TPL DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO,, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral