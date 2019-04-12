Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
INFINE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO POI CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ROMA TPL DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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