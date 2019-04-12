Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 12 APRILE 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA LINEA FL2, ROMA – SULMONA TRAFFICO FERROVIARIO SOSPESO FRA TIVOLI E GUIDONIA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI TRENI
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ROMA TPL DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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