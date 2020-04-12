Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONA PASQUA E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI PER LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
TORNIAMO ALL’EMERGENZA SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E SONO I COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
SIAMO RESPONSABILI
#NOIRESTIAMO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
AUGURA A TUTTI UNA GIOIOSA PASQUA E VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral