Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 10:30

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI PER EFFETTO DELLE VIGENTI RESTRIZIONI EMANATE DAL GOVERNO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

E’ OBBLIGATORIO, DUNQUE, LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.

IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064

IL SERVIZIO E’ REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO

LAZIOMAR COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE

E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE

INOLTRE E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELL’IMBARCO

