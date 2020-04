Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, EFFETTO DELLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO E’ RIMODULATO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL PER METROPOLITANE, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.

SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”.

MODIFICHE ANCHE NELLA RETE GESTITA DA COTRAL

ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.

NEL DETTAGLIO:

ULTIME PARTENZE ALLE 21 DA CENTOCELLE E ALLE 21.30 DA TERMINI;

ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 21.40 E DA MONTEBELLO ALLE 20.20.

SIAMO RESPONSABILI

#NOIRESTIAMO A CASA

