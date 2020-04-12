Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONA PASQUA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06 (ATTIVA SIA NEI FERIALI SIA NEI FESTIVI), MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
PASSIAMO AI LAVORI
NEL COMUNE DI COLONNA AL VIA DAL 14 APRILE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
E’ STATA PREDISPOSTA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO
PER CONSENTIRE I LAVORI CHE SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA 07.30-18.00
SEMPRE IN TEMA DI CANTIERI, A TIVOLI PROSEGUIRANNO FINO AL 30 MAGGIO I LAVORI ALLA RETE FOGNARIA.
PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI, SONO ISTITUITI IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEI GLICINI E IL DIVIETO DI SOSTA IN VIALE MANNELLI.
INFINE, PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI ESTREMA NECESSITÀ.
I MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO
SIAMO RESPONSABILI
#NOIRESTIAMO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
AUGURA A TUTTI UNA GIOIOSA PASQUA E VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral