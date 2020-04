Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

L’EMERGENZA SANITARIA, LE ZONE ROSSE DEL LAZIO RIGUARDANO I COMUNI DI:

CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO

DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA

CONTIGLIANO NEL REATINO

E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA

PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO

LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:

COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI QUATTRO COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO AEREO

NELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B.

LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI SI SVOLGONO SOLO AL TERMINAL 3.

CHIUSO IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO.

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,

LAZIOMAR COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE

E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE

INOLTRE E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELL’IMBARCO

