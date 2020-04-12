Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA DI PASQUA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA
L’EMERGENZA SANITARIA, LE ZONE ROSSE DEL LAZIO RIGUARDANO I COMUNI DI:
CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
LE CONSEGUENZE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI QUATTRO COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO AEREO
NELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B.
LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI SI SVOLGONO SOLO AL TERMINAL 3.
CHIUSO IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO.
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,
LAZIOMAR COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE
E GARANTITI SOLO QUELLI NAVE
INOLTRE E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELL’IMBARCO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
SIAMO RESPONSABILI
#NOIRESTIAMO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO
AUGURA A TUTTI UNA GIOIOSA PASQUA E VI DA’ APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral