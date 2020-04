Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO

EFFETTO DELLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

I MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI I TRENI SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, NON TRANSITANO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE, SEMPRE PER LA GIORNATA DI OGGI, LA LINEA 06

SI ADEGUA ALL’EMERGENZA ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO PRIME E ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA RISPETTIVAMENTE ALLE 05.30 E ALLE ORE 21.00

SOSPESO, DUNQUE, IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

E ANCORA SOSPESO IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA LE STAZIONI DI TERMINI E

FIUMICINO IN ALTERNATIVA I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE

