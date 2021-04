Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2021 ORE 8.35 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DI LABARO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA

INFINE RICORDIAMO CHE DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 12-18 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

PER MAGGIORI DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE, POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral