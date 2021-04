Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI

ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, E DI UN VEICOLO IN PANNE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA POMEZIA E APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA.

ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA;

SULLA TANGENZIALE SI STA ANCORA IN CODA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

CODE SULLA NETTUNENSE IN TRATTI SALTUARI, IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI, NONCHE’ SULLA VIA DEL MARE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA;

INFINE, TRAFFICO BLOCCATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

