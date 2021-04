Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO SCORREVOLE E VIABILITA’ RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RESIDUO SULLA PONTINA, ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI ORA RISOLTO, CHE PROVOCA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE ROMA.

ANCORA CHIUSA ANCHE LA SP144 MAREMMANA PER UN MEZZO PESANTE USCITO FUORI STRADA AL KM 64 E 100, AL CONFINE CON LA TOSCANA.

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral