Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2022 15.20 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO CON LA ZONA NORD DI ROMA

DISAGI PER CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE

A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA PIÙ VEICOLI AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA, CI SONO LUNGHE CODE TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; AL MOMENTO SI CIRCOLA A SENSO UNICO ALTERNATO.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA: IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E APPIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E LA RUSTICA.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DALLA CAPITALE, TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA, DOVE SONO IN CORSO I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. INCOLONNAMENTI, DUNQUE, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA STRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA S15 RESTA ATTIVA LA DEVIAZIONE A CAUSA DI LAVORI IN VIA FIUMALBO.

