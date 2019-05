Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

E STASERA ALLE 20.30, ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS, VALEVOLE PER LA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral