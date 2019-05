Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA LA CASILINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PANTANO E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI;

PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO;

PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON INTENSA ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO;

IN CASO DI PIOGGIA SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;

ED INFINE STASERA ALLE 20.30, ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS, VALEVOLE PER LA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.30: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; SEMPRE AL FORO ITALICO SI STANNO SVOLGENDO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS E VISTA LA NOTEVOLE AFFLUENZA DI PUBBLICO AD ENTRAMBI GLI EVENTI, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI E’ POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLE AREE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral