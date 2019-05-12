Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DELLA MATTINA, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ED INFINE STASERA ALLE 20.30, ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS, VALEVOLE PER LA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.30: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; SEMPRE AL FORO ITALICO SI STANNO SVOLGENDO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS E VISTA LA NOTEVOLE AFFLUENZA DI PUBBLICO AD ENTRAMBI GLI EVENTI, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI E’ POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLE AREE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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