Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULL’A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER L’A24 VERSO IL CENTRO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FL1 E’ RALLENTATA A CAUSA DI MANCANZA DI TENZIONE TRA LE STAZIONI DI POGGIO MIRTETO E FARA SABINA

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral