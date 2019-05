Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER GRANDINE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DELL’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETA IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA UMBRO LAZIALE CODE TRA NARNI E SAN GEMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral