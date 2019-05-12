Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER GRANDINE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DELL’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETA IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA UMBRO LAZIALE CODE TRA NARNI E SAN GEMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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