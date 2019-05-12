Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
SULLA UMBRO LAZIALE CODE TRA NARNI E SAN GEMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E SULLA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCOVENIENTE TECNICO SULLA LINEA TRA LE STAZIONI DI TORRICOLA E POMEZIA
MENTRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, E’ CHIUSA LA STAZIONE BATTISTINI DELLA METRO A PER MALTEMPO
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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