Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE
SULL’A1 RALLENTAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E SULLA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCOVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI TORRICOLA E POMEZIA
MENTRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE BATTISTINI DELLA METRO A
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral