Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 17:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE

SULL’A1 RALLENTAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA

INFINE RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E SULLA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN INCOVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI TORRICOLA E POMEZIA

MENTRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE BATTISTINI DELLA METRO A

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral