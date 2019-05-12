Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE FIRENZE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA APPIA E ROMANINA
CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
INFINE LE LINEE FL7 ED FL8 SONO NUOVAMENTE REGOLARI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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