Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 18:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE FIRENZE

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA APPIA E ROMANINA

CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA

INFINE LE LINEE FL7 ED FL8 SONO NUOVAMENTE REGOLARI

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral