Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 12 MAGGIO 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE 3 KM PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULL’A1 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA GUIDONIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE FIRENZE
MENTRE IN INGRESSO A ROMA CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO
E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA APPIA E ROMANINA E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE
PER IL MOMENTO È TUTTO, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, MA ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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