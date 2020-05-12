Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO
DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS SULLA, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral