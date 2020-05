Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 8.05 FEDERICO DI LERNIA

PROSEGUONO I RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS DOVE IL TRAFFICO è DIVENTANTO INTENSO CAUSA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19

DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA

SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB

STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2

INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

