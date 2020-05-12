Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 8.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SULLA ROMA TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA BIS IL TRAFFICO RESTA INTENSO CAUSA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19
DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA
SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral