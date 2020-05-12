Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SULLA ROMA TARQUINIA ALTEZZA SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA BIS IL TRAFFICO RESTA INTENSO CAUSA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTIGNANA E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA TIBURTINA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI AL NODO DI INTERSCAMBIO TRA LINEA B E LINEA C, LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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