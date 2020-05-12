Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE
RALLENTAMENTI SULLA ROMA TARQUINIA ALTEZZA SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA BIS ANCORA RALLENTAMENTI CAUSA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENMATMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA TIBURTINA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA TRA FORMIA E SAN PIETRO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI AL NODO DI INTERSCAMBIO TRA LINEA B E LINEA C, LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral