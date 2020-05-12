Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE.
PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIO CON LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA.
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI AL NODO DI INTERSCAMBIO TRA LINEA B E LINEA C, LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral