Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE.

SI STA ANCORA IN CODA SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA.

PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI LE DIREZIONI.

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI AL NODO DI INTERSCAMBIO TRA LINEA B E LINEA C, LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB.

STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2.

INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral