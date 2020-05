Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA CASSIA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDI I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE A PARTIRE DA STASERA, MARTEDI’ 12 MAGGIO, SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IL TRATTO DEL RACCORDO COMPRESO TRA LE USCITE PER TRIONFALE E CASSIA IN INTERNA. TUTTO QUESTO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21:30/06:00.

INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

