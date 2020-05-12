Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDI I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE A PARTIRE DA STASERA, MARTEDI’ 12 MAGGIO, SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IL TRATTO DEL RACCORDO COMPRESO TRA LE USCITE PER TRIONFALE E CASSIA IN INTERNA. TUTTO QUESTO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21:30/06:00.
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI AL NODO DI INTERSCAMBIO TRA LINEA B E LINEA C, LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA CHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral