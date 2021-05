Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 09:15

VIABILITÀ 12 MAGGIO 2021 ORE 09.05 – GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO E SINO A PORTONACCIO, USCITA OBBLIGATORIA

LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE CHE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA DAL BIVIO DELLA A24 A VIA TIBURTINA, IN DIREZIONE SALARIA

SEMPRE SUL TRATTO URBANO MA IN USCITA, CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

SUL RACCORDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN INTERNA, DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA

SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE

DALLE 8.30 ALLE 12.30, DUNQUE, POSSIBILI DISAGI NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL

DUNQUE, PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

IL SERVIZIO E’ REGOLARE PER LE LINEE S

IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC,

ATTIVO AL MATTINO DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

RIMODULATO INVECE L’ORARIO POMERIDIANO DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 14.30 ALLE 17.30

