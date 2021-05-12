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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 09:15

di - 12 Maggio 2021 - 9:15

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    VIABILITÀ 12 MAGGIO 2021 ORE 09.05 – GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO E SINO A PORTONACCIO, USCITA OBBLIGATORIA
    LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE CHE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA DAL BIVIO DELLA A24 A VIA TIBURTINA, IN DIREZIONE SALARIA
    SEMPRE SUL TRATTO URBANO MA IN USCITA, CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
    SUL RACCORDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN INTERNA, DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA
    SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE
    DALLE 8.30 ALLE 12.30, DUNQUE, POSSIBILI DISAGI NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
    DUNQUE, PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
    IL SERVIZIO E’ REGOLARE PER LE LINEE S
    IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC,
    ATTIVO AL MATTINO DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00
    RIMODULATO INVECE L’ORARIO POMERIDIANO DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 14.30 ALLE 17.30
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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