Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ 12 MAGGIO 2021 ORE 11.20 – GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA APPIA E CASILINA
IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA,
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE ANCORA CODE
DA PRIMA PORTA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO
E NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
IL TRAPORTO PUBBLICO
E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE
SINO ALLE 12.30 POSSIBILI DISAGI NELLE RETI ATAC E ROMA TPL
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
REGOLARE IL SERVIZIO
DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC
LE LINEE S RICORDIAMO, SONO ATTIVE
DAL LUNEDI AL SABATO IN FASCIA ORARIA 07.00 – 10.00
RIMODULATO INVECE L’ORARIO POMERIDIANO DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 14.30 ALLE 17.30
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral