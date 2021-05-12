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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 11:30

di - 12 Maggio 2021 - 11:30

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    VIABILITÀ 12 MAGGIO 2021 ORE 11.20 – GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA APPIA E CASILINA
    IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA,
    PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
    ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE ANCORA CODE
    DA PRIMA PORTA A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO
    E NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI
    PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    IL TRAPORTO PUBBLICO
    E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE
    SINO ALLE 12.30 POSSIBILI DISAGI NELLE RETI ATAC E ROMA TPL
    TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
    REGOLARE IL SERVIZIO
    DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC
    LE LINEE S RICORDIAMO, SONO ATTIVE
    DAL LUNEDI AL SABATO IN FASCIA ORARIA 07.00 – 10.00
    RIMODULATO INVECE L’ORARIO POMERIDIANO DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 14.30 ALLE 17.30
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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